Сперцян: «Козлов выходит на поле и творит»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру молодого полузащитника команды Данила Козлова.

Сперцян признался, что считает Козлова талантливым футболистом, который очень много работает.

— Все ребята в команде стараются подсказывать и помогать ему, так как он еще достаточно молод, а он потом выходит на поле и творит, — приводит слова Сперцяна Legalbet.

В летнее трансферное окно «Краснодар» выкупил 19-летнего Козлова у «Балтики», заплатив чуть больше миллиона евро. В составе «быков» атакующий хавбек появился на поле в 16 встречах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Козлова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.