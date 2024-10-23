Игрок «Спартака» Игнатов оценил текущую форму Жозе

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием об игре нападающего команды Виллиана Жозе.

Игнатов признался, что давно следит за Ла Лигой, поэтому видел, каким качественным игроком является Жозе, а после приезда бразильца лично убедился в его способностях.

— На мой взгляд, Жозе уже набрал достаточно неплохую форму, он забил отличный мяч в ворота «Динамо». Думаю, еще пару игр, и Виллиан покажет себя, — приводит слова Игнатова Legalbet.

Напомним, 32-летний Жозе присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно. В составе «красно-белых» форвард забил один мяч в 11 сыгранных встречах.