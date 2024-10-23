Сперцян готов играть в России только за одну команду

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не собирается выступать в России за другие команды. Об этом рассказал сам 24-летний футболист.

«Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив». Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», - цитирует Сперцяна Sport24.

Всего за первую команду «Краснодара» Эдуард Сперцян провёл 126 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 38 голов и 27 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Сперцяна в 20 миллионов евро.

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.