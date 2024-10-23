В сборной Афганистана допускают матч с Россией

Ахмадулла Васик, который исполняет обязанности директора Главного управления физической культуры и спорта Афганистана, ответил на вопрос, может ли пройти товарищеский матч национальной сборной против России.

«Конечно. Мы проводили матчи с разными странами. Например, в футзале мы играли с Украиной и Аргентиной. В большом футболе – с Узбекистаном, Саудовской Аравией, Катаром, Ираном, Таджикистаном и другими. Мы уверены, что можем сотрудничать и с Россией», - цитирует Васика «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА может проводить только товарищеские матчи. При этом Российскому футбольному союзу сложно находить соперников для игр национальной команды.

Добавим, что октябрьский сбор национальной команды России прошёл без товарищеских матчей.