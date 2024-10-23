Мостовой не поддерживает трансфер Бонгонды из «Спартака»

В прессе появилась информация о желании «Спартака» расстаться с вингером Тео Бонгондой. Комментарий на тот счёт дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой. Он не поддерживает идею с трансфером Бонгонды.

«Вот недавно в матче с «Краснодаром» его не поставили, что удивило, но потом он вышел со скамейки и сразу начал создавать. Я считаю его хорошим игроком и однозначно против его продажи, он-то уж точно не провалился», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Тео Бонгонда провёл за «Спартак» 14 матчей. В них футболист записал на свой счёт два результативных паса. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Бонгонду в 5 миллионов евро.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.