Губерниев озвучил свою позицию по пиву на стадионах

На российских стадионах с 2005 года запрещена продажа пива. В последние годы регулярно обсуждается возможность снятия этого запрета, хотя серьёзных подвижек в этом вопросе пока что нет. Своими мыслями на этот счёт поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Что касается пива – напиток футбольный, тем более что бюджет надо пополнять, мне кажется, почему бы нет?» - цитирует Губерниева Metaratings.

В то же время Губерниев предложил установить ограничения на градус пива, чтобы на стадионах не продавали крепкий пенный напиток. По словам Губерниева, можно установить ограничение в три или четыре градуса крепости.