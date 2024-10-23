Мостовой высказался на тему продажи пива на стадионах в России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой озвучил свою позицию по поводу возможного возвращения продаж пива на российских стадионах. По словам Мостового, в своё время он выступал за границей, где проблем с пивом не наблюдалось. В России же ситуация обстоит иначе.

«Там люди спокойно его пьют до, во время и после игры. У нас же с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: если где есть кружка пива, то там пойдёт и литр, и два...» - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой подытожил, что вопрос с продажами пива на стадионах в России является противоречивым.

Стоит сказать, что продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года.