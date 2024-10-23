Мор: «Спартаку» надо продавать Бонгонду - это игрок для борьбы за выживание»

Экс-защитник столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор отреагировал на новость о возможной продаже полузащитника «красно-белых» Тео Бонгонды.

«Надо продавать. Никто не знает, когда он выстрелит, но периодически выстреливает. Для команды, борющейся за выживание, - здорово. Для топа - нет», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что полузащитник может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний легионер сыграл 12 поединков. Бонгонда отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку.