Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали, сколько миллионов тратят на один матч сборной России

23 Октября 2024 • 12:59 Комментировать

Максим Митрофанов, который работает на должности генерального директора Российского футбольного союза, высказался на тему затрат на организацию товарищеских матчей сборной России.

По словам Митрофанова, расходы состоят из трёх главных составляющих: перелёт, проживание и питание. Другие затраты не столь значительные.

«В целом, примерно в 10 млн рублей подобный выезд обойдётся, если речь про делегацию в 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие», - цитирует Митрофанова «РБК-Спорт».

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет проводит только товарищеские матчи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался на тему продажи пива на стадионах в России
13:01 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартаку» надо продавать Бонгонду - это игрок для борьбы за выживание»
12:59 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, сколько миллионов тратят на один матч сборной России
12:43 · Россия. Премьер-лига
Матч сборной России на ноябрь согласован
12:35 · Россия. Премьер-лига
Депутат Роднина: «Если в России такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то пиво надо возвращать»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Я за водку на стадионах!» 1
12:27 · Россия. Премьер-лига
Соперником России может стать страна с подножия Эвереста
11:45 · Россия. Премьер-лига
Ориньо: «Химки» достойны большего»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Чанов дал оценку результатам ЦСКА в РПЛ
10:44 · Россия. Премьер-лига
«Вообще по барабану»: Генич дерзко ответил главному тренеру сборной России Карпину
10:22 · Россия. Премьер-лига
Педро: «Зенит» очень хотел закончить групповой этап победой»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Денисов высказался после победы «Спартака» в кубковом матче
10:03 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов: «Пьянич будет послом, покажет миру, что в России безопасно»
09:57 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» дали комментарий по уходу Конате
08:43 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о травме форварда «Динамо» Тюкавина
08:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Клаудиньо - лучший бразилец недели в Европе
08:03 · Россия. Премьер-лига
Пьянич прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»
07:50 · Россия. Премьер-лига
Смолов жёстко высказался о работе российских судей
07:31 · Россия. Премьер-лига
Борзыкин объяснил решение «Спартака» по Мостовому
02:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Белорусским клубам не позволят выступать в России»
02:20 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высоко ценит Батракова
01:44 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Спартак» продолжает лихорадить»
00:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин выявил проблему «Спартака»
22 Октября
23:43 · Кубок России
Ташуев: «Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом» 1
23:33 · Кубок России
Николич: «Понятно, что ребята сыграли не на свои 100%»
Все новости