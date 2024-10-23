В РФС рассказали, сколько миллионов тратят на один матч сборной России

Максим Митрофанов, который работает на должности генерального директора Российского футбольного союза, высказался на тему затрат на организацию товарищеских матчей сборной России.

По словам Митрофанова, расходы состоят из трёх главных составляющих: перелёт, проживание и питание. Другие затраты не столь значительные.

«В целом, примерно в 10 млн рублей подобный выезд обойдётся, если речь про делегацию в 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие», - цитирует Митрофанова «РБК-Спорт».

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет проводит только товарищеские матчи.