Матч сборной России на ноябрь согласован

В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч против Сирии. По словам Эмада Амири, директора Сирийской ассоциации футбола по коммуникациям, стороны полностью согласовали проведение игры, и в течение дня будет подписан соответствующий документ.

«Мы официально договорились с РФС о товарищеском матче наших команд. Сборные России и Сирии сыграют 19 ноября в Волгограде. Официальное соглашение между нашими федерациями будет подписано сегодня», - цитирует Амири Sport24.

Ранее появлялась информация о том, что в следующем месяце российская сборная может сыграть не только против Сирии, но и против Брунея. Остаётся дождаться официальных комментариев от Российского футбольного союза.