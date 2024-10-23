Депутат Роднина: «Если в России такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то пиво надо возвращать»

Депутат Госдумы Ирина Роднина, известная своими выступлениями в фигурном катании, дала комментарий насчёт возможного возвращения продаж пива на российских стадионах.

«Мы в последнее время даже не просто обсуждаем, а уже в Госдуме обсуждаем… У нас все вопросы – пить пиво или не пить. Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», - цитирует Роднину Sport24.

Роднина отметила, что на чемпионате мира – 2018 на стадионах продавалось пиво, и никаких проблем на этой почве не возникало.

В Российской премьер-лиге прошло уже двенадцать туров. Первое место в турнирной таблице на текущий момент занимает «Краснодар» с 30 очками (девять побед и три ничьи).