Колосков: «Я за водку на стадионах!»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал комментарий касательно возможного возвращения пива на стадионы.
«Я не то что за пиво - я вообще за водку на стадионах. Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года.
После 12 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На счету подопечных Мурада Мусаева 30 баллов. Вторым идет петербургский «Зенит» с 29 очками, а топ-3 замыкает московский «Локомотив» (27).
А уж передачу после футбола с Чердаком можно смотреть только в полное говно, чтобы не понимать какую чушь несут там!!!
Вообще немытые правильно делают, что доплачивают тем, кто ходит на стадион!)))