Соперником России может стать страна с подножия Эвереста

В условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. В обозримом будущем соперником команды Валерия Карпина может стать сборная Непала. Такую возможность допускает Суреш Шах – пресс-секретарь Футбольной ассоциации Непала.

«Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть», - цитирует Шаха Sport24.

Непал известен в мире главным образом тем, что располагается около Эвереста – самой высокой горы в мире. Футбольная сборная Непала располагается на 176-й строчке рейтинга ФИФА. Сборная России в этом рейтинге идёт 34-й.