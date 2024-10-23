Ориньо: «Химки» достойны большего»

Футболист подмосковных «Химок» Ориньо оценил турнирное положение своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы достойны большего. Провели отличный матч против «Локомотива», важно сохранить и перенести это на ближайший матч. Мы хотим побеждать и подниматься вверх», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги подмосковная команда на домашнем стадионе принимала столичный «Локомотив». «Химки» отпраздновали сенсационную победу над одним из лидеров со счетом 2:0. После этого успеха команда набрала 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.