Чанов дал оценку результатам ЦСКА в РПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями о выступлении столичного коллектива в нынешнем сезоне.

«ЦСКА на очень хорошем пути. Результаты говорят сами за себя. Дело движется! Как сказал один большой российский тренер: «Очень нужно победить с огромным счётом 1:0», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В последнем поединке чемпионата России подопечные Марко Николича на выезде встречались с махачкалинским «Динамо» и одержали минимальную победу со счетом 1:0. После 12 туров Премьер-лиги московская команда набрала 23 балла и находится на четвертом месте в турнирной таблице.