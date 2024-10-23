«Спартак» принял решение по Бонгонде

Московский «Спартак» определился с планами по атакующему полузащитнику команды Тео Бонгонде.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, «красно-белые» готовы расстаться с 28-летним легионером в зимнее трансферное окно. Бонгонда не оправдал возложенных на него надежд. Кроме того, у игрока одна из самых высоких зарплат в «народной команде».

Срок действия контракта Тео с московским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 14 матчей и отметился двумя результативными передачами. Он выступает за московский коллектив с лета 2023 года.