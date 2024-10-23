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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Это позор: самые быстрые отставки в истории РПЛ

23 Октября 2024 • 12:30 Комментировать

В сегодняшнем материале сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых быстрых и странных отставках в истории РПЛ.

Омари Тетрадзе («Анжи», 2010) – 1-й тур

В 2009-м Омари Тетрадзе вывел махачкалинский клуб в Премьер-лигу, но уже после первого тура подал в отставку, объяснив её «усталостью».

Объяснения специалиста звучали следующим образом: «Отставка – полностью моя инициатива. Руководство «Анжи» не хотело меня отпускать, но мы расстались друзьями. Мотивом к уходу послужила усталость: я три года проработал в «Анжи», устал от проблем с селекцией, редко видел семью – моя младшая дочь фактически выросла без меня. Это очень тяжело», – заявил Тетрадзе

Дмитрий Аленичев («Спартак», 2016/17) – 1-й тур

Наверное, это одна из самых запоминающихся отставок в истории. В первом туре «Спартак» разгромил «Арсенал» со счётом 4:0, но в Лиге Европы не смог справиться с сильным кипрским АЕК. В результате руководство московского клуба, которое ещё летом сомневалось в будущем Дмитрия Аленичева, решило уволить его.

Что было дальше – помнят все. Состоялось первое чемпионство «Спартака» за 16 лет. Были разговоры, что Каррера вывез на багаже Аленичева, однако успех есть успех, а остальное уже условности.

Валерий Четверик («Черноморец, 2003) – 2-й тур

В девяностых годах Четверик работал в «КАМАЗе», который выступал в Высшей лиге, а в начале 2000-х оказался в Новороссийске, где сотрудничал с Игорем Гамулой. Однако после второго тура они поссорились с владельцем клуба. Официальной причиной его ухода назвали «состояние здоровья» — якобы он попросил президента клуба перевести его на должность советника.

Тем не менее, как признавался сам Четверик, в Новороссийске от него требовали выпускать на поле привезённых легионеров. «За неделю до начала чемпионата мне привезли пятерых бразильцев. Вот так – раз! – и вывалили из мешка. Причём все они играли в защите, а сами стремились лишь атаковать. Видимо, агенты сделали свое дело».

Прямо скажем – странная история.

Гус Хиддинк («Анжи», 2013/14) – 2-й тур

Хиддинк неожиданно ушёл из «Анжи», который он привёл к лучшему результату в истории (третье место). На тот момент деньги из клуба ещё не ушли, но голландец расторг контракт в начале чемпионата. И главной причиной стал новый помощник – Рене Меленстен, который сам через пару недель ушёл из «Анжи».

«Два голландца вместе – это было ужасно, – рассказывал тогдашний спортдиректор махачкалинцев Герман Ткаченко. – Как кошка с собакой. И больше в этом был виноват Рене. Гус и Фергюсон схожи по модели работы, а Меленстен – это прекрасные тренировки, детали. Ему нужно было принять то, что у него та же роль, что и в «МЮ», а ему хотелось большей самореализации. Он вёл себя не то что некорректно, но с перебором. Меленстен – невероятный специалист и помощник. Это мы знали, но не знали другого – он мнил себя первым, но не был готов к этому по личностным качествам. Поэтому у него в самостоятельной работе нигде и не получилось».

Игорь Черевченко («Локомотив», 2016/17) – 2-й тур

Слухи о том, что Черевченко может покинуть «Локомотив», ходили уже по окончании сезона-2015/16, однако тренер получил второй шанс, несмотря на то, что москвичи не смогли пробиться в еврокубки. Но летом сменилось руководство – на место Ольги Смородской, с которой Черевченко был в хороших отношениях, пришел Илья Геркус. И за день до его назначения тренер подал в отставку.

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«Причин ухода Игоря Черевченко не знаю. Он ушёл за день до того, как я появился. Мы с ним даже не общались. Вопрос, почему он ушёл, есть, и я им задаюсь постоянно. Ответа нет. Настраивался на то, что он является главным тренером, и полагал, что будет работать достаточно долго. Но он принял другое решение», – говорил сам Геркус.

Пусть период Черевченко в «Локомотиве» не кажется успешным, однако при нём команда выиграла Кубок России, что для того времени казалось успешным для «железнодорожников».

Павел Гусев («Урал», 2013/14) – 3-й тур

Гусев долгое время возглавлял «Урал», и именно с ним клуб из Екатеринбурга наконец выбрался из ФНЛ. Однако после трёх туров Григорий Иванов неожиданно расстался с тренером и назначил его помощника Олега Василенко, который сейчас удивляет Премьер-лигу с «Факелом».

«Павел Пантелеевич... никакого увольнения не было. У Гусева возникли семейные обстоятельства. Он пришёл и сказал: «Мне нужно покинуть город, поскольку у меня такие отношения». Я не вмешиваюсь в его дела. Мы расстались в очень хороших отношениях. Он уже покидал наш клуб 10 лет назад, и судьба снова свела нас. Мы всегда будем рады видеть его в нашем клубе», – объяснял президент «Урала».

Юрий Матвеев («Урал», 2021/22) – 3-й тур

Матвеев – легенда «Урала» и вечно готовый на подмену человек, выводил команду на поле в шести (!) разных отрезках. Причём и как ассистент при дисквалификациях, и как исполняющий обязанности, и как главный. Его отставка выглядела странно – он проработал сезон-2020/21 (12-е место), а в следующем продержался всего три тура. Но Иванов объяснил отставку Матвеева именно желанием тренера.

«Команда потеряла уверенность, также я считаю, что тренерский штаб сам немного потерял уверенность, поэтому перемены были нужны. Юрий Александрович сам пришёл и сказал, что нужно встряхнуть команду.

Мы не думали, что придётся заканчивать сотрудничество перед началом сезона, это всё произошло сейчас. Он всё-таки вёл команду перед сезоном. Мы ему за это благодарны, всё решили в спокойной обстановке. Он вчера после игры подошёл и попросил паузу, захотел в отставку. Это его предложение», – говорил босс «Урала».

Есть такая истина, что история повторяется дважды. Вот и здесь так – второй раз главный тренер покинул свой пост после третьего тура.

Игорь Шалимов («Урал», 2022/23) – 4-й тур

Ещё одно подтверждение, что Григорий Иванов является одним из самых нетерпеливых руководителей в лиге. Его стремление к быстрому результату часто приводит к резким изменениям в тренерском штабе, что отражает его подход к управлению командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Дмитрий Аленичев Игорь Шалимов Игорь Черевченко Павел Гусев РПЛ ещё теги
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