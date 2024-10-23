«Вообще по барабану»: Генич дерзко ответил главному тренеру сборной России Карпину

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на слова наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина. Ранее специалист подверг критике комментаторов за то, что они высказывают оценочные суждения во время эфира.

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду. Так было, и так будет. Нравится кому-то это или нет - «вообще по барабану», - написал Константин в своих социальных сетях.

«Ростов» последний поединок в чемпионате России провел против «Пари НН» на выезде. Команды расписали ничью в Нижнем Новгороде со счетом 1:1. После 12 туров Премьер-лиги подопечные Карпина набрали 13 баллов и находятся на восьмой позиции в турнирной таблице.