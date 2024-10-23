Педро: «Зенит» очень хотел закончить групповой этап победой»

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Педро прокомментировал минимальную победу над воронежским «Факелом» в кубковом матче. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Александр Ерохин.

«Очень хотелось победить и закончить групповой этап победой. Самое главное, что увозим домой в Петербург победу и продолжаем готовиться к следующим матчам», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Следующий поединок петербургская команда проведет против столичного «Локомотива» в 13-м туре Российской премьер-лиги. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Санкт-Петербурге 27 октября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают второе место в таблице, а гости – третье.