Денисов высказался после победы «Спартака» в кубковом матче

Футболист столичного «Спартака» Даниил Денисов высказался о гостевой победе над махачкалинским «Динамо» в поединке групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» выиграли на выезде со счетом 1:0.

«После поражения должна быть победа. А если рефлексия после «Краснодара» и была, то индивидуальная. Для меня это прошло с помощью правильного восстановления и хорошего сна», - передает слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, что в минувший уик-энд «красно-белые» принимали «Краснодар» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этой неудачи столичная команда с 19 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.