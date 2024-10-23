Митрофанов: «Пьянич будет послом, покажет миру, что в России безопасно»

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о новичке московского ЦСКА Миралеме Пьяниче.
«Он перешёл к нам в футбол - пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, можно играть. Это надо использовать», - приводятся слова генсека на страницах «Известий».
Пьянич присоединился к ЦСКА на правах свободного агента в прошлом месяце. Боснийский хавбек заключил трудовое соглашение до конца нынешнего сезона.
После 12 туров Премьер-лиги «армейский» коллектив набрал 23 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.
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