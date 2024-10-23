В «Ахмате» дали комментарий по уходу Конате

Ахмед Айдамиров, который занимает пост гендиректора грозненского «Ахмата», прокомментировал расставание с форвардом Мохамедом Конате.
«Не считаю ошибкой то, что не удалось удержать Конате. Человек сделал для клуба все, что мог сделать. Он уехал зарабатывать деньги», - передает слова руководителя «РИА Новости».
Напомним, что минувшим летом 26-летний африканский нападающий перешел в саудовский клуб «Эр-Рияд».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Конате сыграл 29 поединков. Форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и одну результативную передачу.
В сезоне-2024/2025 «Ахмат» выступает неудачно, занимая последнее место после 12 туров.
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