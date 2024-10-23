Агент рассказал о травме форварда «Динамо» Тюкавина

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поведал о состоянии здоровья своего клиента.
«Косте прилично заехали по ноге, но вроде ничего серьезного. К «Химкам» должен быть готов. Уже ближе к матчу тренерский штаб примет решение», - передает слова агента «РБ Спорт».
Напомним, что нападающий получил повреждение по ходу поединка 12-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Матч завершился разгромной победой московского коллектива со счетом 4:0.
В текущем сезоне Премьер-лиги Тюкавин провел 12 поединков, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.
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