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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о травме форварда «Динамо» Тюкавина

23 Октября 2024 • 08:43 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поведал о состоянии здоровья своего клиента.

«Косте прилично заехали по ноге, но вроде ничего серьезного. К «Химкам» должен быть готов. Уже ближе к матчу тренерский штаб примет решение», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что нападающий получил повреждение по ходу поединка 12-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Матч завершился разгромной победой московского коллектива со счетом 4:0.

В текущем сезоне Премьер-лиги Тюкавин провел 12 поединков, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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