Игрок «Зенита» Клаудиньо - лучший бразилец недели в Европе

Портал Sofascore составил рейтинг лучших бразильских футболистов, играющих в европейских чемпионатах, по итогам минувшего уик-энда.

Первое место в нем занял полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо, получивший оценку 8,9. Вторым стал представитель каталонской «Барселоны» Рафинья (8,7), а топ-3 замкнул еще один футболист «сине-бело-голубых» Густаво Мантуан с оценкой 8,3.

В минувший уик-энд петербургский коллектив на выезде встречался с тольяттинским «Акроном». Подопечные Сергея Семака отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0. После этого успеха действующий чемпион РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.