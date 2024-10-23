Пьянич прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»

Звездный хавбек ЦСКА Миралем Пьянич высказался после победы над грозненским «Ахматом» в Кубке России. «Армейцы» выиграли со счетом 1:0, а босниец отметился результативной передачей.
«Мы хотели занять первое место и выполнили задачу. Знали, что соперник мог выйти с первого места, если обыграет нас, поэтому не дали ему ни одного шанса. Всё прекрасно», - высказался футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Миралем пополнил ряды московского коллектива 26 сентября. 34-летний полузащитник заключил трудовое соглашение с ЦСКА до конца текущего сезона с возможностью пролонгации.
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