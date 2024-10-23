Смолов жёстко высказался о работе российских судей

Центрфорвард «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о работе судей в России.

«ЭСК принимаются решения, они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это жёстко бесит. Они отвратительно судят», - высказался нападающий на своем ютуб-канале.

Напомним, что Фёдор вернулся в состав краснодарского коллектива минувшим летом. В текущем сезоне нападающий принял участие в 14 поединках «быков», записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам 12 туров чемпионата России «Краснодар» с 30 набранными баллами располагается на первом месте в турнирной таблице.