Борзыкин объяснил решение «Спартака» по Мостовому

Блогер Михаил Борзыкин объяснил решение московского «Спартака» по стажировке бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Клуб решил отказать ветерану.
«Окружение в теории могло бы объяснить легенде причинно-следственные связи. Когда ты глумишься над тренером, мочишь клуб по любому поводу, рано или поздно тебе откажут», - оставил сообщение Борзыкин в своих социальных сетях.
«Спартак» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги на домашнем стадионе встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этой встречи «народная команда» с 19 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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