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Кавазашвили: «Белорусским клубам не позволят выступать в России»

23 Октября 2024 • 02:40 Комментировать

Ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили скептически относится к идее совместного выступления в одном турнире для российских и белорусских клубов. Он уверен, что в таком случае европейские футбольные чиновники обязательно введут санкции и против белорусских клубов, им запретят выступать в Европе.

- После того, как они согласятся играть в России, их уберут из еврокубков так же, как убрали нас. Белорусам уже давно предлагали, насколько я помню, но есть вот такая заковырочка, поэтому они и не идут к нам. Это единственная причина, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили
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