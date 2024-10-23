Кавазашвили: «Белорусским клубам не позволят выступать в России»

Ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили скептически относится к идее совместного выступления в одном турнире для российских и белорусских клубов. Он уверен, что в таком случае европейские футбольные чиновники обязательно введут санкции и против белорусских клубов, им запретят выступать в Европе.

- После того, как они согласятся играть в России, их уберут из еврокубков так же, как убрали нас. Белорусам уже давно предлагали, насколько я помню, но есть вот такая заковырочка, поэтому они и не идут к нам. Это единственная причина, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».