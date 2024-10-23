Губерниев высоко ценит Батракова

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высоко ценит полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, который раскрылся в нынешнем сезоне, забив уже семь мячей в российской Премьер-лиге. Губерниев провёл параллель с Андреем Аршавиным, считая, что между упомянутыми игроками есть сходство.

- Парень очень талантливый, это факт. Футбольным умом он мне напоминает Аршавина. Громкое сравнение, но парень очень светлый и соображающий. Приятно, что у нас появился такой бриллиант, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице.