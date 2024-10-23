​Губерниев: «Спартак» продолжает лихорадить»

Московский «Спартак» вновь очень неровно выступает в российском чемпионате, в двенадцатом туре чемпионата команда проиграла в домашних стенах «Краснодару» - 0:3. Известный комментатор Дмитрий Губерниев согласен с тем, что клуб Деяна Станковича продолжает лихорадить. Он считает, что у команды есть буквально ещё два-три тура, и, если они пройдут неудачно, то «Спартак» уже перестанет считаться претендентом на титул.

- Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В следующем туре «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН».