Гладилин выявил проблему «Спартака»

Московский «Спартак» вновь очень неровно выступает в российском чемпионате, в двенадцатом туре чемпионата команда проиграла в домашних стенах «Краснодару» - 0:3. Бывший тренер российской сборной Валерий Гладилин считает, что знает, в чём проблема «Спартака». По его словам, одна из слабостей команды заключается в отсутствии костяка.

- В «Спартаке» пока нет костяка команды, нет стабильности. Не должно быть так, что все 20 футболистов считают себя игроками основы. Когда костяк команды определится, тогда и будет результат, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН».