​Деменко: «Станковича не уволят»

В российском футболе прошли матчи двенадцатого тура, «Спартак» сыграл с «Краснодаром» и был им бит по всем статьям - москвичи пропустили три безответных мяча. Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги столь неудачного матча, он уверен в том, что Деян Станкович, сербский наставник команды, отработает сезон до конца.

- Я думаю Станковича не уволят. Он точно доработает до конца сезона, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН». Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.