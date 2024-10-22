Селихов провёл сотый матч за «Спартак»

Вечером вторника московский «Спартак» гостил у махачкалинского «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Москвичам удалось увезти минимальную победу домой.

Как отмечает пресс-служба «красно-белых», этот матч стал юбилейным для голкипера клуба Александра Селихова. Он провёл сотый поединок за «Спартак».

Напомним, что Селихов оказался в «Спартаке» почти восемь лет назад. Он перешёл в столичный клуб из пермского «Амкара», где впервые заблистал на высшем уровне, в рамках РПЛ.

Сейчас Селихову 30 лет, контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца этого сезона.