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Сербский журналист: «Станкович – настоящий боец, он ненавидит проигрывать» эксклюзив

22 Октября 2024 • 21:07 Комментировать

Известный сербский журналист Желько Вукчевич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович боец, его не сломать какими-то трудностями. Я видел, что сейчас у «Спартака» не всё хорошо, но поверьте мне, он настоящий боец и ненавидит проигрывать. Сейчас он переживает неудачи больше всех и сможет их преодолеть!

Напомним, что в прошедшие выходные «красно-белые» крупно проиграли дома «Краснодару» в 12 туре РПЛ (0:3). «Спартак» после поражения отстал от пятого места на четыре очка.

Во вторник «Спартак» обыграл в гостях в Кубке России «Динамо» из Махачкалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Желько Вукчевич ещё теги
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