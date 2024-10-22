Известный сербский журналист Желько Вукчевич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович боец, его не сломать какими-то трудностями. Я видел, что сейчас у «Спартака» не всё хорошо, но поверьте мне, он настоящий боец и ненавидит проигрывать. Сейчас он переживает неудачи больше всех и сможет их преодолеть!

Напомним, что в прошедшие выходные «красно-белые» крупно проиграли дома «Краснодару» в 12 туре РПЛ (0:3). «Спартак» после поражения отстал от пятого места на четыре очка.

Во вторник «Спартак» обыграл в гостях в Кубке России «Динамо» из Махачкалы.