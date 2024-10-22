Радимов объяснил сенсационное поражение «Локомотива»

Экс-игрок «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о неожиданном поражении столичного «Локомотива» от подмосковных «Химок» в матче 12-го тура Премьер-лиги.

«Локо» перехвалили. Запаса прочности нет. И опыта, и уверенности в себе, какая есть у «Краснодара» и «Зенита», тоже нет. Им надо мясом обрасти, лихорадить их будет точно», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Химках и завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Михаила Галактионова с 27 набранными баллами занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локо» отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.