Гранат: «Дуглас – боевая единица в топ-матчах сборной России»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался насчет натурализации защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Если сборную России вернут на международную арену и будут топовые матчи, то Сантос - боевая единица. В своих самых лучших качествах он точно поможет сборной России», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Бразильский защитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В нынешнем сезоне Дуглас принял участие в 17 поединках, отметившись четырьмя голевыми передачами. Срок трудового договора между Сантосом и «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.