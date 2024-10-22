Радимов спрогнозировал будущее Станковича после разгрома «Спартака»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно будущего сербского тренера Деяна Станковича у руля московского «Спартака».
«До досрочной отставки пока не дойдёт. Раздраи и то количество игроков не самого высокого уровня навевают на мысль, что борьба за тройку не нужна руководству», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
В поединке 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Краснодар». «Красно-белые» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. После этого поединка подопечные Станковича с 19 набранными баллами занимают шестое место в таблице. От лидирующего «Краснодара» москвичи отстают на 11 очков.
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