ЦСКА может купить игрока из Бундеслиги

Хавбек немецкого «Хоффенхайма» Диади Самассеку может сменить чемпионат Германии на Российскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Africafoot.

Согласно данным источника, в услугах 28-летнего малийского футболиста заинтересован московский ЦСКА. Немецкий клуб готов продать игрока в январе, чтобы не потерять его бесплатно. Контракт Самассеку с «Хоффенхаймом» рассчитан до лета следующего года.

Также у африканца есть варианты трудоустройства в Европе. Его хотят подписать «Базель», «Майнц» и «Бёрнли».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость полузащитника в один миллион евро.