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Семак дал комментарий насчёт негатива в адрес Соболева

22 Октября 2024 • 19:56 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
27.10 19:30

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу критики, с которой сталкивается нападающий команды Александр Соболев. По словам Семака, футболист понимал, что в его адрес будет идти негатив.

«Что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придётся столкнуться с определённой долей негатива. Тем не менее, я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

По словам Семака, Соболев находится на правильном пути, и он будет помогать «Зениту» достигать поставленных целей.

После кубковой победы над «Факелом» с минимальным счётом 1:0 «Зенит» будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Локомотива». Команды сыграют в воскресенье, 27 октября.

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