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Семак высказался об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита»

22 Октября 2024 • 19:52 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
27.10 19:30

Во вторник вечером «Зенит» обыграл на выезде «Факел» в кубковом матче с минимальным счётом 1:0. После игры главный тренер питерской команды Сергей Семак высказался об оскорбительной кричалке в адрес клуба.

Как известно, в последнее время на стадионах нередко можно услышать кричалку «Зенит» - позор российского футбола».

«Мы уже привыкли, сильных никто не любит, поэтому мы занимаемся своей работой. Наши болельщики нас любят, а что касается скандирования, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры. Мы должны делать свою работу, что мы и делаем», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 27 октября. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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