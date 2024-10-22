Семак высказался об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита»

Во вторник вечером «Зенит» обыграл на выезде «Факел» в кубковом матче с минимальным счётом 1:0. После игры главный тренер питерской команды Сергей Семак высказался об оскорбительной кричалке в адрес клуба.

Как известно, в последнее время на стадионах нередко можно услышать кричалку «Зенит» - позор российского футбола».

«Мы уже привыкли, сильных никто не любит, поэтому мы занимаемся своей работой. Наши болельщики нас любят, а что касается скандирования, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры. Мы должны делать свою работу, что мы и делаем», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 27 октября. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.