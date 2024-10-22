Защитник ЦСКА Келлвен мог заняться конным спортом

Защитник столичного ЦСКА Дуглас Келлвен рассказал, что в детстве мог связать свою жизнь с конным спортом. Всё из-за региона в Бразилии, где он родился и жил до переезда в более центральный город страны.

«Я с севера Бразилии, мне очень нравился конный спорт. Там я в футбол и не играл. Лишь после переезда с семьёй в столицу я пошел в футбольную школу. Мне маленькому очень нравились лошади. Символично, что конь – главный символ ЦСКА», - делится Келлвен с клубной пресс-службой.

Через час московский ЦСКА будет принимать грозненский «Ахмат» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.

Ранее Келлвен восхитился уровнем русского языка своего одноклубника Мойзеса и оценил свой собственный.