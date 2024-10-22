Эксперт: «Состав «Ахмата» несопоставим с РПЛ»

Бывший представитель комитета по этике РФС Антон Созин высказался о грозненском «Ахмате».

«Пока «Ахмат» — самая слабая команда РПЛ, факт. Кто в этом виноват — Адиев, Ташуев, Ромащенко и опять Ташуев? Мне кажется, дело не в тренере. Просто состав команды несопоставим с РПЛ», - говорит Созин Legalbet, поясняя, что потенциальная смена тренера не поможет клубу.

Клуб из столицы Чечни до сих пор не победил в текущем сезоне Премьер-лиги, за 12 туров коллектив шесть раз сыграл вничью и шесть раз проиграл. По ходу сезона «Ахмат» сменил тренера, возглавил коллектив Сергей Ташуев вместо Магомеда Адиева.