Рэпер ST удивил, назвав любимого тренера в истории «Спартака»

Рэпер Александр Степанов, который известен как ST, назвал своего любимого тренера в истории «Спартака». Степанов, являющийся болельщиком московской команды, удивил, выбрав Массимо Карреру.

«Моим самым любимым тренером в истории «Спартака» является Массимо Каррера. Любимый игрок? Сейчас это Руслан Литвинов», - цитирует Степанова «Спорт-Экспресс».

Под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда «красно-белые» выиграли титул Премьер-лиги впервые за 16 лет.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. На текущий момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.