Борис Игнатьев: «Барко не делает какой-то ощутимой разницы на поле»

Борис Игнатьев высказался о том, стал ли Эсекьель Барко заменой Квинси Промесу в московском «Спартаке».

«Он ярко дебютировал и показал, что мастерство при нем. Но ощутимой разницы на поле не делает. Заменой Промесу он так и не стал. Квинси никто не заменил, но «Спартак» и без него может побеждать», - говорит Игнатьев для «РБ Спорт».

Напомним, что Барко перешёл в «Спартак» прошедшим летом. Сходу он ярко заиграл за столичный клуб. На данный момент у легионера из Аргентины набралось в активе шесть голов и четыре ассиста в 14 матчах во всех турнирах. В таблице РПЛ «Спартак» идёт на шестом месте.