Радимов: «Ростов» устал без эмоций»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на игру сегодняшнего «Ростова». Донской клуб в этом сезоне идёт в середине таблицы, пока что, не претендуя на места в первой пятёрке.

«Мне кажется, клуб попал в какой-то кризис. Какая-то стагнация началась. Прежде всего, это связано с переездами, перелетами. Устала команда, что видно. И лиц новых там не так много. Команде нужны эмоции. И в этом плане им их не хватает», - говорит Радимов для «РБ Спорт».

Напомним, что дончане в 12 туре поделили очки с «Пари НН» Виктора Ганчаренко (1:1) в гостях. В таблице у донского клуба сейчас восьмое место и 13 очков, отставание от пятого места – восемь баллов.