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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Федотов возглавит команду РПЛ

22 Октября 2024 • 18:32 Комментировать
Рубин
0:4
Динамо Москва

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов в обозримом будущем должен вернуться к работе в Российской премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на информацию Андрея Панкова из подкаста «Чемпионата», Федотов возглавит «Рубин» после увольнения Рашида Рахимова. По словам Панкова, переговорный процесс между казанским клубом и Федотовым уже идёт.

На минувших выходных «Рубин» проводил домашний матч чемпионата против «Динамо» и проиграл с крупным счётом 0:4. На текущий момент казанская команда располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиге.  

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