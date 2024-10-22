Экс-тренер ЦСКА Федотов возглавит команду РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов в обозримом будущем должен вернуться к работе в Российской премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на информацию Андрея Панкова из подкаста «Чемпионата», Федотов возглавит «Рубин» после увольнения Рашида Рахимова. По словам Панкова, переговорный процесс между казанским клубом и Федотовым уже идёт.

На минувших выходных «Рубин» проводил домашний матч чемпионата против «Динамо» и проиграл с крупным счётом 0:4. На текущий момент казанская команда располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиге.