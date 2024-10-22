Карпин озвучил претензии к ВАР

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался на тему судейства в российском футболе.

- У меня всё меньше и меньше претензий к судьям, которые в поле. Мне не понятен ВАР. Для чего нужен ВАР?

- Помогать судьям.

- Всё! Но они сейчас говорят: «ВАР не имел оснований вмешаться». Недостаточное касание или недостаточная ошибка… Что-то там недостаточное. В смысле «недостаточное»? Был фол, был контакт. Что значит «недостаточный»? Кто определит достаточность? Как определить её? Прибор какой-то есть? Пускай ВАР скажет судье, пускай он смотрит и определяет. Так они даже не зовут его. Потому что посчитали недостаточным или, есть другая версия, это вообще катастрофа, судья ВАР молодой, поэтому он не решился позвать условного Карасёва.