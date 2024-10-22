«Почему вы лезете?»: Карпин объяснил, почему его раздражают комментаторы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в программе Smol Talk высказался насчёт работы комментаторов. В своё время специалист работал с комментаторами на «Матч ТВ».

- Глобально не могу оценивать, низкий или высокий уровень комментаторов в России. Просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты?

- Они считают, что разбираются… - сказал Смолов.

- Вот в этом и проблема. В Испании просто говорят, я утрирую: «Номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот». Всё. Это комментатор. И с ним рядом сидит бывший футболист или эксперт. И комментатор спрашивает у него оценку. У нас же комментатор оценивает футболиста. Мол: «Как можно так пробить?» Они мне говорят: «Мы же разбираемся».