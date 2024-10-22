Легионер «Краснодара» допустил, что сыграет за сборную России

Бразильский легионер «Краснодара» Виктор Са предположил, что в будущем сможет сыграть за национальную команду России.

«Хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную России? Да, конечно. Я уже давно здесь, так что почему бы и нет? Буду держать мысли об этой возможности у себя в голове», - рассказал Metaratings 30-летний футболист.

Са в «Краснодаре» с зимы 2024 года. Ранее бразилец подписал новый контракт с «быками», его клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, ни разу за 12 туров чемпионата не проиграв.

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