Ребко раскритиковал поведение Барко

Бывший российский полузащитник Алексей Ребко высказался о легионере «Спартака» Эсекьеле Барко. Тот после замены в матче РПЛ с «Краснодаром» (0:3) пнул сумку.

«Это ненормальное поведение. Понятно, что эмоции, но некрасиво так показывать недовольство. Это неприятно любому тренеру. В идеале надо такие порывы сдерживать», - делится Ребко для «РБ Спорт».

«Спартак» после домашнего крупного поражения остался на шестом месте турнирной таблицы. У клуба в активе 19 набранных очков и четырёхочковое отставание от пятого места. В 13-м туре москвичей ожидает выезд на матч в Нижний Новгород против местного «Пари НН».